Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет
Мир
На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде
Общество
Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста нашли
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту до 8 октября
Происшествия
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 15
Политика
Экс-премьер Израиля допустил крах правительства страны из-за судебной реформы
Армия
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
Мир
Глава МВД Франции заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны
Мир
Израильтянка с гражданством РФ похищена в Ираке
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве автоклава на Кубани
Общество
В сентябре на Курском вокзале откроют подземный вестибюль, платформу и тоннель
Общество
В Подмосковье число летних кафе удвоилось за счет упрощенной регистрации
Сюжет:

Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве обороны РФ назвали обескураживающим враньем оценку британским адмиралом Энтони Радакиным потерь российской бронетехники. Комментарий был опубликован в среду, 5 июля, в Telegram-канале ведомства.

«Опубликованные FT (Financial Times. — Ред.) оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина — в выделении средств из бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо того, что было отправлено на Украину.

«Действуют по логике «война всё спишет»
Посол России в Великобритании Андрей Келин — о поставках британцами Киеву снарядов с обедненным ураном и общем упадке отношений Москвы и Лондона

Заявление британского адмирала о потере Россией за время конфликта с Украиной почти половины своей боеспособности Financial Times опубликовала ранее в этот день.

Ранее в этот день генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель в интервью Le Dialogue заявил, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине поражение Киева станет лишь вопросом времени. По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально было обречено на провал, так как российские вооруженные силы превосходят украинские не только в человеческих ресурсах, но и в технике.

В этот же день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что единственный шанс Киева переломить ситуацию на поле боя — это втянуть НАТО в конфликт. Однако, по его мнению, у альянса нет для этого ни войск, ни подготовки, ни материально-технической поддержки.

До этого, 30 июня, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» об устаревшем вооружении ВСУ. По его словам, Киев наступает техникой советского образца с польскими, румынскими, словацкими модификациями. Если они израсходуют этот боекомплект помощи, то останутся только западные образцы военной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023