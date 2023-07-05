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В НАТО назвали новые планы по обороне альянса крупнейшим изменением за 40 лет

Замгенсека НАТО: новые планы обороны НАТО станут крупнейшим изменением за 40 лет
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan
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Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля одобрят новые планы обороны альянса, которые станут крупнейшим изменением за 40 лет. Об этом заявил 5 июля заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Digi-24.

По словам замгенсека организации, обновления в планах по обороне блока подразумевают новые структуру сил и мощности в оборонной промышленности.

«Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности, новая философия обороны и сдерживания», — отметил он.

Также Джоанэ, отвечая на вопрос о том, блокирует ли Турция данные планы, отметил, что на данный момент ведутся переговоры, но в НАТО убеждены, что лидеры стран одобрят их.

Заместитель генсека альянса сообщил, что в Вильнюсе примут решение о том, что показатель в 2% ВВП на нужды обороны будет обязательством стран — участниц НАТО.

Также Джоанэ отметил, что на саммите между НАТО и Киевом установится новый уровень политических отношений, перейдя от комиссии НАТО – Украина к совету. Он указал на то, что альянс в том числе будет работать над пакетом помощи Киеву.

«<...> и да, идут дискуссии на уровне ряда участников о формулировании гарантий безопасности, которые обеспечат координацию и предсказуемость до тех пор, пока [Украина] не станет членом НАТО. <...> А когда условия будут выполнены, у Украины есть все шансы стать в подходящий момент членом НАТО», — заключил замгенсека НАТО.

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В этот же день Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявлял, что альянс на саммите усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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