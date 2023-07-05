Специальная военная операция на Украине могла бы завершиться за несколько месяцев, если бы страны НАТО прекратили поставлять оружие и боеприпасы Киеву. Об этом в среду, 5 июля, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — сказал он в ролике, под названием «Ответ вражеским аналитикам».

По мнению Медведева, российская армия — современная и героическая, хоть ей и присущи типичные армейские проблемы.

В заключении он сказал, что любую войну можно завершить либо подписанием мирного договора, либо способом, который применили США в 1945 году, когда «они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города».

Ранее в этот день генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель в интервью Le Dialogue заявил, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине поражение Киева станет лишь вопросом времени. По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально было обречено на провал, так как российские вооруженные силы превосходят украинские не только в человеческих ресурсах, но и в технике.

В этот же день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что единственный шанс Киева переломить ситуацию на поле боя — это втянуть НАТО в конфликт. Однако, по его мнению, у НАТО нет для этого ни войск, ни подготовки, ни материально-технической поддержки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.