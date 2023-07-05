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Мобильная игра Devil May Cry стала доступна всем желающим

Корпорация Capcom запустила мировой бета-тест мобильной игры Devil May Cry: Peak Of Combat
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Фото: Capcom
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Создатели мобильной игры Devil May Cry: Peak Of Combat представили трейлер обновленной серии, приуроченный к старту открытого мирового бета-теста. Об этом в среду, 5 июля, сообщает официальный YouTube-канал игры.

Разработчики подготовили новую историю о борьбе с демонами, в которой примут участие полюбившиеся многим персонажи. Со слов режиссера Devil May Cry Хидеаки Ицуно, версия для смартфонов сохраняет особенности боевой системы классических частей франшизы.

Как отмечает «Газета.Ru», тестирование продукта будет доступно до 9 августа геймером со всех стран, за исключением Вьетнама и Японии. В планах создателей игры дополнение проекта новыми героями, контентом и режимами, в том числе сетевыми.

Devil May Cry представляет собой компьютерных игр в жанре слэшер, разработанных компанией Capcom. Игровой процесс Devil May Cry построен на битвах с противниками и разной степени сложности головоломках.

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Ранее, 23 мая, стало известно, что компания VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео». Она предлагает пользователям тематические плейлисты, витрину рекомендаций и усовершенствованный поиск по каталогу.

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