Инвестор указал на существенные перемены в структуре валютного рынка

Структура валютного рынка за последние несколько месяцев существенно изменилась, заявил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в среду, 5 июля, в беседе с RT.



Специалист утверждает, что ведущим рынком стал юаневый, в то время как ликвидность долларового и еврового рынка снизилась и они оба поэтапно отходят на второй план.



Он подчеркнул, что всё больше стран выражают желание отказаться от расчетов в евро и долларах. Сидоров указал и на то, что государства БРИКС планируют запустить собственную валюту, поэтому курс юаня мог подняться и на этих ожиданиях.



«Китай — сильнейшая экономика макрорегиона, и оператором новой валюты точно будет именно он», — подчеркнул эксперт.



Сидоров также отметил, что в России импорт восстанавливается на фоне роста экономики, а значит восстановится и курс рубля. Юань продолжит рост, возможно, в коридоре до 13,5 рубля, добавил он.

В этот день стало известно, что курс юаня на Московской бирже впервые составил 12,4 рубля с 19 апреля 2022 года (+0,14%).



Тогда же данные площадки показали, что курс евро на Мосбирже достигал 98,31 рубля с 29 марта 2022 года. При этом курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.