В Севастополе грузовик протаранил семь машин, автобус и троллейбус

На спуске улицы Леваневского в Севастополе грузовик «Урал» столкнулся с семью машинами, автобусом и троллейбусом, а также наехал на пешехода, в результате последний погиб. Об этом сообщили 5 июля в УМВД по городу.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозов. В итоге сначала 27-летний водитель влетел в две попутные машины, потом въехал в две припаркованные, за рулем которых никого не было. После грузовик докатился до площади Генерала Захарова, где сбил еще один автомобиль и автобус без пассажиров.

Кроме того, транспорт наехал на пешехода с самокатом, въехал в еще одну припаркованную машину и неэксплуатируемый троллейбус.

«В результате ДТП 38-летний пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили восьмилетняя и сорокалетняя пассажирки автомобиля Chevrolet», — говорится в Telegram-канале городского ведомства.

Полиция не выявила признаки алкогольного опьянения у водителя «Урала». По факту ДТП проводят проверку.

Ранее в этот день в Москве опрокинулся грузовой автомобиль, в результате чего топливо разлилось на проезжую часть. Пожарные с помощью аварийно-спасательных инструментов отсоединили контейнер от машины и очистили дорогу от горючего вещества. Никто не пострадал.