3 июля стало самым жарким днем на Земле

Самым жарким днем за всю историю наблюдений стало 3 июля — об этом сообщили в центре прогнозирования окружающей среды США. Средняя температура на всей планете стала рекордной, передает телеканал «Известия». Столбики термометров показали чуть более +17 градусов.

Метеорологи заявили, что климат меняется из-за выбросов парниковых газов. Они также напомнили, что в Северном море вода была аномально теплой уже весной.

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