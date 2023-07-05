Колокольцев заявил о снижении случаев пропаганды наркотиков в интернете

В интернете случаев пропаганды запрещенных веществ стало в два раза меньше. Об этом 5 июля сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«Только в прошлом году количество принятых Роскомнадзором решений о блокировке ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, возросло на 20%. В итоге закрыт доступ к 83 тыс. сайтов и отдельных интернет-страниц», — сообщил он.

Колокольцев также отметил, что закрывается не только реклама наркотиков, но и интернет-магазины, распространяющие запрещенные вещества. Так, в начале текущего года правоохранительные органы на территориях Московской, Курской и Орловской областей пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы которого занимались наркобизнесом. По словам министра, изъято более 200 кг наркотических средств.

Ранее, 29 июня, в Санкт-Петербурге таможенники обнаружили в контейнере с бананами 50 кг кокаина. Запрещенные вещества прибыли в Большой порт в составе партии из 10 контейнеров. Находка обнаружилась после сканирования, в результате которого сотрудники таможни нашли тайники.

16 мая замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что министерство планирует с 2024 года проводить профилактические беседы с рэперами, читающими треки про наркотики. Если мера будет бездейственна, то музыкантов привлекут к уголовной ответственности.