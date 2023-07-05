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Два тела нашли в квартире на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На Ленинском проспекте на юго-западе Москвы в квартире нашли два тела. Об этом источник сообщил «Известиям» в среду, 5 июля.

По данным источника, в квартире жили маргиналы. Спасатели МЧС в присутствии правоохранителей вскрыли дверь в квартиру, в которой и обнаружили тела умерших. Известно, что они скончались уже давно.

Специалисты выясняют личности погибших и причину их смерти.

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Ранее, 2 июня, стало известно, что тело 46-летней женщины нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпине на территории Санкт-Петербурга. На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.

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