Два тела нашли в квартире на юго-западе Москвы

На Ленинском проспекте на юго-западе Москвы в квартире нашли два тела. Об этом источник сообщил «Известиям» в среду, 5 июля.

По данным источника, в квартире жили маргиналы. Спасатели МЧС в присутствии правоохранителей вскрыли дверь в квартиру, в которой и обнаружили тела умерших. Известно, что они скончались уже давно.

Специалисты выясняют личности погибших и причину их смерти.

Ранее, 2 июня, стало известно, что тело 46-летней женщины нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпине на территории Санкт-Петербурга. На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.