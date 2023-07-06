Опубликованы первые фотографии кроссовера Jaecoo J7 на улицах Москвы

В объективы камер попал кроссовер Jaecoo J7. Jaecoo ― готовящийся к выходу на российский рынок суббренд китайского производителя Chery. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Кадры «паркетника» J7 сделаны в Москве, неподалеку от одного из неназванных дилерских центров.

Переднеприводный кроссовер будет поставляться с 197-сильным турбодвигателем объемом 1,6 л в связке с семиступенчатым роботом.

Габариты Jaecoo J7: 4500 мм ― длина, 1865 мм ― ширина, 1680 мм ― высота, а длина колесной базы составляет 2672 мм. Таким образом, новинка практически полностью совпадает размерами с Chery Tiggo 7 и его модификациями.

Старт продаж Jaecoo J7 состоится, вероятно, в сентябре, а после этого на российский рынок выйдет аналог кроссовера Chery Tiggo 9, который планировали представить под брендом Jaecoo J9, однако новинка получит индекс J8.

Компактный кроссовер Auchan X5 PLUS поступил в салоны дилеров Changan 5 июля в Китае. Цена на новинку начинается от 80,9 тыс. юаней (ровно 1 млн рублей).

Auchan X5 PLUS позиционируется как конкурент Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Автомобиль оснащен 188-сильным полуторалитровым турбодвигателем в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями.