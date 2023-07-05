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Политолог оценил вероятность удара Украиной по ЗАЭС

Военный политолог Перенджиев назвал маловероятной возможность Украины нанести удар по Запорожской АЭС
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Успешное нанесение удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины маловероятно, так как Россия предпринимает все возможные меры для минимизации подобных рисков. Об этом военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил в среду, 5 июля.

«Удар по ЗАЭС очень выгоден США: это позволило бы нанести ущерб одновременно России, самой Украине, Европе, а заодно, обвинив нашу страну, создать ей имидж такого злодея и перетянуть за счет этого к себе дружественные нам страны», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

При этом эксперт выразил уверенность, что союзники России понимают, что государство, наоборот, предпринимает все меры для защиты ЗАЭС.

Перенджиев добавил, что российская сторона установила средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), ведет активную противодиверсионную деятельность, а также обеспечивает защиту объекта с помощью Росгвардии.

«Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления. Идет запугивание людей, это тоже такой метод террора», — заключил военный политолог.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее в этот день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не выявила признаков минирования ЗАЭС в ходе проведения последних проверок, сообщает телеканал «360».

Гросси прибыл в Токио для того, чтобы передать премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по теме сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Украинский президент Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что несколько лидеров европейских стран провели переговоры с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС. Карчаа выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля напряжение в вопросе ситуации на станции будет сохранено.

В тот же день Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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