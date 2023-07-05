В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО

В Бердянске прозвучала серия взрывов, также сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в среду, 5 июля, власти города.

Около 16:30 боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Бердянску.



«Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО. Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Бердянск. Официально».



Система ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ успешно отработала, ракета была сбита над морем.

Пострадавших и повреждений нет.

Накануне сообщалось о взрывах в Донецке и Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взрывы были слышны в центре города.

4 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. Также он сообщил об обстреле Петровского района Донецка. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Один из них попал в многоэтажку.



В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что украинская армия за последние сутки пыталась прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По его словам, украинские боевики каждый день несут большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.