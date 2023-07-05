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Newsweek узнал о выражении США Украине недовольства атакой на «Северные потоки»

Newsweek: США выразили Украине недовольство атакой на «Северные потоки»
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Фото: Global Look Press/XinHua/Danish Defense Ministry
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США выразили Украине недовольство атакой на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 5 июля сообщил журнал Newsweek.

«Вашингтон незаметно выразил правительству президента [Украины] Владимира Зеленского свое неудовольствие по поводу атаки на «Северный поток» в сентябре прошлого года. Но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль», — говорится в материале.

По данным издания, в ЦРУ атака подняла вопрос о том, действительно ли США владеют информацией о планах Украины и способен ли Вашингтон влиять на Киев.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят ФРГ, Дания и Швеция.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

13 июня Politico писала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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