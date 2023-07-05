Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Об этом 5 июля свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:55, валюта прибавляла 2,1% и поднималась до 91,05 рубля. Затем к 16:01 курс составил 90,93 рубля, прибавив при этом 1,96%. К 16:42 курс этой валюты составляет 90,4 рубля.

Курс евро к этому моменту (16:42) находится на уровне 98,7 рубля (+1,45%), курс юаня составляет 12,4 рубля (+0,14%).

Ранее в этот день данные площадки показали, что курс евро на Мосбирже достигал 98,31 рубля. При этом курс доллара вернулся на уровень выше 90 рублей.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.