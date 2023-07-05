Пляжную зону расширят при реконструкции набережной в Коктебеле

В Коктебеле реконструируют набережную. Работы начнутся после окончания высокого курортного сезона. Планируется расширить пляжную и пешеходную зоны. Все работы синхронизируют со строительством в поселке канализационной системы.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу минкурортов Крыма, новая набережная протянется почти на 2 км. Променадную зону расширят до 30 м, ширина пляжей составит от 35 до 50 м. Здесь соорудят волноотбойные стены и пандусы, наладят освещение. Площадь Волошина обустроят с учетом исторической составляющей.

По словам главы ведомства Вадима Волченко, параллельно рассматривается проект «доканализирования» Коктебеля для сбора стоков со всего поселка, проекты по газификации и энергетике, ремонт дорог. Цель — сделать Коктебель одним из самых привлекательных для отдыха и комфортным для жителей населенным пунктом в Крыму, а также очень интересным с точки зрения инвестирования.

Набережную реконструируют в рамках реализации объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Коктебель» федеральной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя».