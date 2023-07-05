7 июля — Рождество Иоанна Предтечи: история праздника и как его отмечают в 2023 году

Верующие в России 7 июля отмечают большой праздник — Рождество Крестителя Господня Иоанна. В народе его еще коротко называют Рождество Иоанна Предтечи. «Известия» рассказывают об истории праздника и о том, как он связан с днем Ивана Купалы и как его будут отмечать в 2023 году.

Рождество Иоанна Предтечи — 2023: когда отмечается

Иоанн Креститель — самый почитаемый святой в христианстве после Христа и Богородицы. И само слово «рождество» в названиях праздников встречается лишь трижды относительно этих святых.

В православии Иоанна Крестителя еще называют Предтечей (буквально — «предшественник»). Он первым предсказал скорый приход в мир Спасителя, а затем крестил Христа в Иордане.

О детских годах Иоанна известно не так много. По рассказу евангелиста Луки, он был сыном священника Захарии из рода Аарона и праведной Елисаветы из рода царя Давида — пожилой бездетной пары. Однажды к Захарии явился архангел Гавриил и возвестил о рождении сына, сказав, что тот будет велик пред Господом.

Спустя время Елисавета родила мужу первенца. Иоанн родился на полгода раньше Иисуса. Поэтому и праздник Рождество Иоанна Предтечи отмечается за шесть месяцев до Рождества Христова — 7 июля. Дата не меняется из года в год. При этом она всегда приходится на период Петрова поста.

В честь Крестителя есть немало и других торжеств. Так, например, 8 или 9 марта (в зависимости от того, високосный год или нет) отмечается Обретение главы Иоанна Предтечи, а на 20 января приходится Собор Иоанна Крестителя.

Рождество Иоанна Предтечи — 2023: традиции празднования

Традиция празднования Рождества Иоанна Предтечи возникла еще в III веке, а позднее приобреталаобщецерковное значение. Церковь прославляет святого как молитвами, гимнами, иконами, так и храмами, названными в его честь. Так, один из православный храмов Рождества Иоанна Предтечи 1685 года постройки находится в Пресненском районе Москвы.

Накануне Рождества Иоанна Крестителя во всех церквях пройдет всенощное бдение. А в сам праздник состоится божественная литургия. Верующим в этот день рекомендуется читать молитвы покаяния и радости. Все заупокойные и поминальные моления запрещены.

Поскольку Рождество Иоанна Предтечи выпадает на Петровский пост, который закончится 12 июля, не дозволяется есть мясо, молочные продукты и яйца. Но разрешается есть рыбу и даже выпить немного красного вина.

В праздник также стоит воздержаться от шумных застолий, ссор и тяжелого труда.

Рождество Иоанна Предтечи — 2023: день Ивана Купалы

После принятия христианства на Руси праздник Рождество Иоанна Предтечи частично заменил собой другой древний праздник — Ивана Купалу, который посвящен летнему солнцестоянию и также известен как Иванов день.

Русская Православная Церковь (РПЦ) всегда относилась с осуждением к языческим элементам, который наши предки привносили в церковный праздник. Однако многие традиции оказались очень живучими, в том числе благодаря схожести терминов «креститель», «купатель» и «погружатель».

И хотя установление праздника Рождества Иоанна Предтечи на Руси позволило оставить добрую поросль языческих верования, день Ивана Купалы отмечался еще очень долго.

Обязательным у славян в этот день было массовое купание. Считалось, что купаться можно без опасений вплоть до Ильина дня, так из рек выходила вся нечисть. На севере Руси чаще всего купались в банях, а на юге — в реках и озерах.

Рождество Иоанна Предтечи — 2023: приметы

Наши предки верили в народные приметы и внимательно следили за погодой и природой на Иоанна Предтечи. Так, например, пение сверчка предвещало хорошие вести, дождливый день сулил богатый урожай, а звездное небо — много грибов осенью.

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