В ДНР водолазы спасли тонувшего котенка

В Донецкой Народной Республике (ДНР) водолазы спасли тонувшего котенка. Историю 5 июля рассказали в Telegram-канале МЧС по республике.

Котенок из любопытства прыгнул в воду, но не рассчитал силы. Неподалеку оказались водолазы и спасли четвероного потерпевшего. После они привезли котенка в подразделение, где он обрел семью.

Ранее, 17 июня, в Иркутске сотрудники МЧС спасли попавших в трубу ливневой канализации утят. Они заметили птенцов, пока патрулировали реку Ангару. Взрослая утка кричала и хлопала крыльями около берега. Семерым птенцам помог дайвер Дмитрий Соколов.