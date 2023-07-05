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Бойцы ВСУ обстреляли частный дом в Запорожской области

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Фото: REUTERS
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли огневой удар по селу Верхняя Криница в Васильевском районе Запорожской области. Об этом в среду, 5 июля, сообщили оперативные службы.

В результате обстрела ранен хозяин дома.

«Повреждено частное домовладение на улице Восточной. Ранен его хозяин», — говорится в сообщении.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее, 4 июля, ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области. В результате чего были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Тогда же советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что украинская армия за последние сутки пыталась прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По его словам, украинские боевики каждый день несут большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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