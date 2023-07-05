Автопробег в честь 80-летия Курской битвы пересек Орел

В Орле побывали участники патриотического автопробега, посвященного 80-летию Курской битвы.

Он проходит по маршруту Московская область — Тула — Белгород — Курск и проводится членами подмосковных поисковых организаций при участии правительства Подмосковья.

В Сквере танкистов экипажи встретили ветераны СВО, представители региональной и городской администраций, активисты ветеранских, молодежных и военно-патриотических общественных организаций.

По словам руководителя автопробега Константина Смирнова, которые приводит InfoOrel.ru, на Курской дуге погибло более 11 тыс. призывников из Московской области. Всего же во время битвы погибло порядка 300 тыс. солдат. Этот автопробег — дань памяти тем, кто не вернулся из боя.

Участники мероприятия возложили цветы к подножию монумента в Сквере танкистов Орла.

Автопробег стартовал 3 июля в подмосковном Серпухове. В нем принимают участие 10 брендированных автомобилей.