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Деловое сообщество поддержало переход Швеции на евро из-за ослабления кроны
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Деловое сообщество поддержало переход Швеции на евро из-за ослабления кроны

Radio Sweden: слабая крона возродила дискуссию о присоединении к единой европейской валюте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Деловое сообщество Швеции поддерживает инициативу перехода на валюту Евросоюза (ЕС) на фоне слабеющей кроны. Об этом в среду, 5 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную радиостанцию.

«Слабая крона возрождает в Швеции дискуссию о том, следует ли стране присоединиться к единой европейской валюте — евро», — приводит сообщение Radio Sweden издание.

Недавний опрос, проведенный шведской деловой газетой Dagens Industri, показал, что «6 из 10 руководителей крупнейших шведских компаний заявили, что они хотели бы, чтобы страна перешла на евро».

«Одной из главных причин является то, что, по их мнению, Центральный банк Швеции не в состоянии поднять стоимость кроны», — поясняется в сообщении.

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Евро используют 20 из 27 стран Евросоюза. Последней вошедшей в еврозону страной стала Хорватия в январе 2023 года. При этом евро используется не только в ЕС, оно также является валютой Черногории, которая не входит в состав ЕС.

В начале 2000-х годов Швеция отказалась переходить на евро по результатам референдума. В 2003 году 56,1% из принявших в нем участие высказались против членства Швеции в еврозоне. В результате Швеция в качестве средства платежа оставила крону.

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