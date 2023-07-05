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Дядя девочки из Дербента рассказал о ее встрече с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семья восьмилетней жительницы Дербента Раисат Акиповой, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным, до последнего не верила, что такая встреча может произойти. Об этом 5 июля «Известиям» рассказал дядя девочки Гаджи Ибрагимов.

«Эмоции у нее никогда не бывают такие, но здесь она их показала. Она находилась со своей мамой, была шокирована. Мы знали, что это искренние слезы. Это большая радость, что встретились, до последнего не верили. Она может ребячиться с братьями и сестрами, а с людьми она скромная, не показывает свои эмоции. Там она тоже такой была», — сказал он.

По словам Ибрагимова, девочка очень сильно обрадовалась, когда узнала про встречу, так как в семье думали, что всё пройдет более скромно.

«Она чуть ли не прыгала от радости. Мы думали, может, нас пригласили на телевидение или просто передадут что-то. Приезд Раисат дал Дербенту 5 млрд рублей на спортивный комплекс. Людям нужно где-то заниматься», — заключил дядя девочки.

Путин принял Акипову в Кремле 4 июля. Она стала известной, когда расстроилась до слез из-за того, что не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в Дагестан. Глава государства провел для девочки и ее родителей экскурсию по Кремлю.

В тот же день Путин заявил, что Дагестан получит 5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на развитие Дербента.

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