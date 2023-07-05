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«Известия» показали места проведения ремонта в Дербенте

«Известия» показали улицы в Дербенте, которые отремонтируют за счет выделенных 5 млрд рублей на развитие города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 5 июля показал улицы Дербента в Дагестане, которые отремонтируют за счет выделенных президентом РФ Владимиром Путиным 5 млрд рублей на развитие города.

В Дербенте проложат новые коммунальные сети, уложат асфальт, установят тротуары и благоустроят прилегающие территории.

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28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с девочкой, плачущей из-за того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Это оказалась Раисат Акипова. Она рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента.

4 июля глава государства принял Раисат в своей администрации. Вместе они побывали в рабочем кабинете президента, откуда позвонили министру финансов РФ Антону Силуанову. Там же Путин сообщил, что Дагестан получит 5 млрд рублей.

В тот день глава республики Сергей Меликов сообщил, что средства будут потрачены на развитие Дербента, откуда родом Раисат.

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