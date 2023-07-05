АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям предсерийной Lada Niva Sport

На улицах Тольятти заметили спортивную версию внедорожника Lada Niva Legend, сообщает 5 июля Telegram-канал «За рулем».

Попавшая в объективы энтузиастов Lada Niva Sport ― мелкосерийная разработка подразделения АвтоВАЗа «Лада Спорт». В ближайшее время внедорожник станет доступен для покупателей.

Судя по фотографиям, внедорожник Niva Sport получил шильдики Powered by Lada Sport на кузове, а также штатный шноркель. «Заряженная» версия Niva Legend, вероятно, оснащена либо 126-сильный 16-клапанный двигателем объемом 1,6 л, либо 122-сильный двигатель объемом 1,8 л. Кроме того, Niva Sport будет продаваться и в других вариациях: с 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л.с., а также 1,7-литровым 83-сильным классическим для Niva двигателем.

Также инсайдеры сообщают, что внедорожник получит электронное управление блокировкой межосевого дифференциала и четырехсателлитный задний дифференциал с электронной блокировкой.

5 июля стало известно, что АвтоВАЗ готовит к выпуску новый минивэн. Находящаяся в разработке новинка будет построена на базе бестселлера Lada Vesta. Известно, что новый минивэн будет представлен в одном сегменте с универсалом повышенной вместимости Lada Largus, с которым АвтоВАЗ испытывает трудности с локализацией. Разработка получила заводской индекс RGH.