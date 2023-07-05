Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова
Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов. Об этом 5 июля сообщило правительство РФ.
«Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
При этом Сергей Михайлов покинул пост генерального директора холдинга по собственному желанию.
После окончания факультета журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве Кондрашов получил степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «политология».
На телевидении работал с 1991 года в качестве корреспондента ВГТРК по Центральной Азии, затем освещал работу Госдумы. Он состоял в кремлевском пуле, был ведущим программ «Вести» и «Вести недели», а в 2018 году занял пост замгендиректора ВГТРК.
В 2015 году стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории».
Журналист получал госнаграды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Республике Крым.