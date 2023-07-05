Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Мир
Посол Грузии на Украине вернется в Тбилиси после призыва Киева покинуть страну
Культура
Путин поручил Любимовой «подтянуть» объекты культуры новых территорий России
Экономика
Курс евро превысил 99 рублей
Мир
Деловое сообщество поддержало переход Швеции на евро из-за ослабления кроны
Общество
В ДНР водолазы спасли тонувшего котенка
Происшествия
Бойцы ВСУ обстреляли частный дом в Запорожской области
Новости компаний
В Президентской академии разработали программу подготовки госуправленцев с цифровыми навыками
Авто
АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям предсерийной Lada Niva Sport
Мир
На Украине певица получила год условно за съемку работы ПВО в Киеве
Общество
В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет смертность в ДТП снизится по сравнению с Москвой
Общество
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3 тыс. кв. м

Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов. Об этом 5 июля сообщило правительство РФ.

«Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

При этом Сергей Михайлов покинул пост генерального директора холдинга по собственному желанию.

ТАСС цитируют больше всех
ТАСС цитируют больше всех
В первом рейтинге информагентств ТАСС опередило «Россию сегодня» и «Интерфакс»

После окончания факультета журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве Кондрашов получил степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «политология».

На телевидении работал с 1991 года в качестве корреспондента ВГТРК по Центральной Азии, затем освещал работу Госдумы. Он состоял в кремлевском пуле, был ведущим программ «Вести» и «Вести недели», а в 2018 году занял пост замгендиректора ВГТРК.

В 2015 году стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории».

Журналист получал госнаграды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Республике Крым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023