Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова

Новым генеральным директором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов. Об этом 5 июля сообщило правительство РФ.

«Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

При этом Сергей Михайлов покинул пост генерального директора холдинга по собственному желанию.

После окончания факультета журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве Кондрашов получил степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «политология».

На телевидении работал с 1991 года в качестве корреспондента ВГТРК по Центральной Азии, затем освещал работу Госдумы. Он состоял в кремлевском пуле, был ведущим программ «Вести» и «Вести недели», а в 2018 году занял пост замгендиректора ВГТРК.

В 2015 году стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории».

Журналист получал госнаграды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Республике Крым.