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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность Москвы продолжать содействовать в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Президент России и глава армянского правительства условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

Ранее, 23 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что перекрытие азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор ведет к нагнетанию напряженности и не способствуют нормализации отношений между Баку и Ереваном при содействии Москвы.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он также заявил, что Ереван хочет привлечь международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

До этого, 25 мая, в Кремле состоялась встреча Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда президент России отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

Лачинский коридор является шестикилометровым горным коридором, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Он расположен в Лачинском районе Азербайджана. В ноябре 2020 года в коридоре был развернут миротворческий контингент РФ в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня, которое подписали Путин, Алиев и Пашинян.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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