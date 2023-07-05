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Информацию о сигнале помощи девочки в эфире направили в прокуратуру Мурома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Информация о жесте помощи, который в эфире Первого канала показала девочка, направлена в прокуратуру Мурома и другие компетентные органы. Об этом 5 июля сообщила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

«Ситуация на личном контроле детского омбудсмена. Информация направлена в органы опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав округа Муром, а также в Муромскую городскую прокуратуру для рассмотрения, проведения проверки и принятия компетентных мер реагирования», — сообщила она в письменном ответе на запрос.

Раснянская отметила, что деятельность уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти и местного самоуправления.

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21 июня в эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале разведенные родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которого показали интервью с детьми. История получила широкий резонанс в Сети, когда зрители обратили внимание, что старшая девочка, с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала, что мать грубо разговаривает с детьми. Она указала, что этот самый знак девочка узнала из интернета.

Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

1 июля мать девочки Кристина рассказала «Известиям», что отец младшей дочери Миланы подвергает детей стрессу, провоцирует их истерики, потому что приезжает с приставами. По ее словам, ребенок не хочет к нему идти, потому что он регулярно ведет себя агрессивно.

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