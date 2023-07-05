Житель Оренбуржья лишился больше 1 млн рублей из-за мошенников
Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении жителя Оренбургской области. Мужчина лишился больше 1 млн рублей.
По словам жителя Кваркенского района, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником налоговой службы. Собеседник заявил, что кто-то пытается оформить на имя потерпевшего кредит. Для предотвращения операции мужчине якобы требовалось перечислить средства на «резервный» счет. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».
После этого мошенники продолжили общаться с оренбуржцем и выманили у него больше 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Якутии за неделю местные жители лишились 13 млн рублей из-за мошенников.