Тела семейной пары с ножевыми ранениями нашли в сторожке под Иркутском
В селе Ново-Ленино Иркутской области нашли тела двух сожителей с ножевыми ранениями. Об этом 5 июля сообщил источник «Известий».
Убитых 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину обнаружили утром в сторожке на Приморской улице.
«На телах присутствовали ножевые ранения в области живота и бедер», — рассказал источник.
Погибшие работали разнорабочими у мужчины, который разводил крупный рогатый скот.
По факту произошедшего началась проверка.
Ранее, 3 июля, в очевидцы сообщили, что в Самаре на улице Водников неизвестный выбросил из салона внедорожника женщину с перерезанным горлом. Она была еще жива, когда прохожие вызвали скорую. Однако она скончалась из-за серьезной кровопотери.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Погибшей оказалась местная жительница 1989 года рождения