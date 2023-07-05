Уголовное дело возбудили после избиения дрессировщика в Перми

В отношении сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) возбудили уголовное дело после избиения дрессировщика Игоря Корчагина в Перми. Об этом 5 июля сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В отделе полиции № 4 управления МВД России по городу Перми по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ», — сообщило ведомство ТАСС.

В минздраве Прикамья рассказали, что артист Большого московского цирка госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5 июля гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал «Известиям» о нападении сотрудников ЧОП на артистов цирка в общежитии Перми. По его словам, они обошли номера общежития, в которых в том числе находились дети, начали требовать паспортные данные, обоснование нахождения в здании. В результате многие артисты проснулись, были недовольны, произошла словесная перепалка.