Двух утопающих спасли в Липецке и Задонске
Спасатели вытащили из воды двоих человек, которые едва не тонули в водоемах Липецка и области. Пострадавшие заплыли слишком далеко, сообщает GOROD48 в среду, 5 июля.
Первый случай произошел в Задонске 4 июля. Специалисты межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах оказали помощь 25-летней девушке, которая купалась в водоеме и в какой-то момент начала тонуть. Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции спасателей. Девушка от медпомощи отказалась.
В тот же день похожее происшествие случилось на Центральном пляже в Липецке, пишет LipetskMedia. 33-летний мужчина решил переплыть реку, но на середине ему стало плохо. Благодаря оперативной реакции спасателей тонувшего удалось доставить на берег.
Ранее в июле сообщалось, что в Тверской области двухлетняя девочка утонула в пруду в деревне Вашутино. Тело погибшей обнаружил ее отец. Проверку проводит прокуратура.