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Жители Швеции подали три заявки на сожжение религиозных книг

SVT: полиция получила три заявки на сожжение в Стокгольме и Хельсингборге религиозных книг
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Фото: Global Look Press/Omar Al-Dirawi
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В Швеции полиция получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций с сожжением религиозных книг. Об этом информирует телеканал SVT в среду, 5 июля.

«Одно из них (одно из заявлений. — Ред.) касается сжигания Корана возле мечети в Стокгольме, организатор хочет сделать это «как можно скорее», — говорится в новости.

С такой просьбой обратилась 50-летняя женщина.

Согласно второй заявке, 30-летний мужчина попросил правоохранительные органы разрешение на то, чтобы сжечь Тору и Библию перед посольством Израиля, отмечает «Газета.Ru». В третьей заявке указана просьба одобрить процесс сожжения религиозных текстов 12 июля в центре Хельсингборга. О каких именно текстах речь, не уточняется.

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В первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, 28 июня, стало известно о проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме. В то же время выяснилось, что разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции.

На следующий день власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, чтобы судить его.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов 29 июня назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума России осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.

В Европейском союзе 1 июля также осудили сожжение Корана, при этом там отстаивают свободу выражения мнений. В ЕС отметили, что такой поступок является оскорбительным, неуважительным и очевидной провокацией.

Папа римский Франциск 2 июля выразил возмущение в связи с сожжением Корана, испытывает отвращение к таким действиям. Он подчеркнул, что «к любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим». Понтифик заявил, что свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других.

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