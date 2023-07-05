Мошенничество с участками на 6,4 млн рублей выявили в Калужской области
В Калужской области выявлено мошенничество с земельными участками на сумму свыше 6,4 млн рублей. Граждане незаконно получали право собственности.
По данным МВД, с 2000 по 2017 год подозреваемая пользовалась служебным положением и оформляла документы, необходимые для регистрации прав на земельные участки. В соответствии с должностными обязанностями женщина располагала цифровыми шаблонами документов и изготовила 13 дубликатов свидетельств на право бессрочного пользования землей. Об этом пишет газета «Весть».
Подложные дубликаты были поданы в уполномоченные органы для регистрации прав на землю В результате ряд граждан незаконно получили в собственность участки.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество», расследование завершено. На земельные участки наложен арест.