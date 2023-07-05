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Врач перечислила ягоды для сбора в июле

Врач Терехова рассказала, какие ягоды можно собирать в июле
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В июле наступает сезон сбора таких ягод, как ежевика, вишня, смородина и малина. Об этом 5 июля рассказала гастроэнтеролог Татьяна Терехова.

Она напомнила, что собирать следует уже созревшие ягоды. Определить такие можно по их форме и цвету. При этом из недозревших ягод также можно сделать кисель или компот. Перед употреблением плоды следует промыть проточной водой.

«Они должны быть упругими, яркими и равномерными по цвету. Употреблять ягоды полезнее в сыром виде, однако можно приготовить из них кисель или компот. Напиток можно сделать даже из недозрелых ягод. Витаминная ценность таких киселей и компотов будет превышать витаминную ценность пакетированных соков», — рассказала врач «Газете.Ru».

Гастроэнтеролог отметила, что ягоды следует хранить в холодильнике не больше одного дня, а значит, употребить их стоит сразу после покупки или сбора.

«Если вы хотите порадовать себя компотом через несколько месяцев, их необходимо заморозить», — посоветовала она.

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