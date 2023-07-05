Памятником культуры признали доходный дом Липгарта в Петербурге

В Санкт-Петербурге доходный дом и флигель академика Эрнеста Липгарта признали объектом культурного наследия регионального значения. Решение принял городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Как уточняет телеканал «78», здание расположено на Австрийской площади. Оно было построено в 1905–1906 годах по проекту Василия Шауба. В конце ХХ века архитектор Эрнест Виррихом решил снести практически все строения, оставив лишь двухэтажный флигель.

В 2001 году здание включили в «Список вновь выявленных объектов, которые представляют историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж передаст Санкт-Петербургской епархии на 49 лет право хранить серебряную гробницу Александра Невского в Александро-Невской лавре. Там рака будет соединена с мощами святого.