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В Грузии исключили консультации с Украиной по теме освобождения Саакашвили

Кобахидзе: Грузия исключает консультации с Украиной по освобождению Саакашвили
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Фото: TASS/EPA/Zurab Kurtsikidze
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Тбилиси исключает проведение любых консультаций с Киевом на тему освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил 5 июля председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Конечно же, никаких консультаций [с Украиной] по поводу Саакашвили не будет. Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте», — сообщил Кобахидзе журналистам.

При этом он пояснил, что грузинская сторона готова «оставаться в режиме односторонней дружбы» с Украиной, даже несмотря на то что руководство этой страны идет на такие оскорбительные шаги.

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3 июля Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи, появившись сильно исхудавшим. Чтобы продемонстрировать свой нездоровый внешний вид, он даже задрал рубашку на камеру, заявив, что продолжает худеть.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министерства иностранных дел вызвать посла Грузии и предписать ему покинуть страну в течение 48 часов в связи с ситуацией вокруг Саакашвили. Он также призвал власти Грузии передать политика Украине для обеспечения должного лечения и ухода.

МИД Грузии тогда же заявил, что рекомендация Украины грузинскому послу является крайней формой обострения отношений. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Кобахидзе добавил, что требование Зеленского передать Киеву Саакашвили является скорбительным.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а кроме того, является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным ни по одному из возбужденных против него уголовных дел.

Мнения врачей на тему состояния политика довольно противоречивые. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что здоровье осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, якобы обнаружили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтверждают. Они заявляют, что потеря веса Саакашвили происходит из-за того, что он отказывается от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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