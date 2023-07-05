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Россельхознадзор: у четырех жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву

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Россельхознадзор Республики Тыва в среду, 5 июля, сообщил, что у четырех жителей региона выявили сибирскую язву.

В ведомстве напомнили, что о первом случае заражения стало известно 30 июня. Сибирскую язву обнаружили у жителя Барун-Хемчикского района села Бижиктиг-Хая 1999 года рождения. Установлено, что 23 июня мужчина находился на чабанской стоянке друга в местечке «Даг арты».

«В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отечность с паховой области в грудную часть тела. В дальнейшем лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу. На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четырех человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что результаты лабораторных исследований материала убитой лошади выявили возбудитель сибирской язвы. Всё мясо животного уничтожили методом сжигания. Место, где хранилось мясосырье, дезинфицировали.

В Россельхознадзоре уточнили, что в хозяйстве, где выявлен возбудитель заболевания, содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. В ведомстве обратили внимание, что животных не вакцинировали.

Отмечается, что основные силы сейчас направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

«Проведены мероприятия по определению границ предполагаемого эпизоотического очага, наличию возможных инфицированных объектов, вероятных источников и путей заноса возбудителя сибирской язвы. <…> Обеспечили работу круглосуточного контрольно-пропускного поста с дезинфекционным барьером. Пост размещен на дороге, ведущей из эпизоотического очага», — сказано в публикации.

В настоящее время в Барун-Хемчикском районе республики введен карантин.

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Позднее в среду в региональном минздраве подтвердили диагноз «сибирская язва» у четверых из шести госпитализированных в Туве.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова 30 июня рассказала «Известиям», что главным признаком сибирской язвы являются характерные поражения на коже в форме безболезненных папул, далее на их месте образовывается черный струп. Доктор отметила, что для животных сибирская язва часто оказывается смертельной. Людям инфекция обычно передается от животных контактным путем. В зоне риска находятся те, кто работает с домашними животными, особенно если скот не прошел вакцинирование от сибирской язвы.

В начале июня карантин по сибирской язве животных ввели на территории Тамбовской области. Также сообщалось, что в Липецкой области дополнительно обезопасят места захоронения животных, которые погибли от сибирской язвы.

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