Ребенок пострадал в тройном ДТП с участием грузовика в Туле

В Туле произошло тройное ДТП с участием грузовика. Большегрузный автомобиль задел две машины на улице Рязанской. Пострадал ребенок.

Как уточняет «ТСН24», ГАЗ 2747 столкнулся с кроссовером Hyundai Creta, а тот от удара отлетел в легковой автомобиль Renault Laguna. В аварии травмы получил семилетний ребенок, пассажир Hyundai Creta. Ему оказали помощь на месте происшествия.

Агентство уточняет, что за шесть месяцев с начала 2023 года в Туле произошло 28 аварий с участием мотоциклистов. Два человека погибли, еще 33 получили травмы.

За минувшую неделю в Тульской области произошло 43 ДТП. В них пострадали 47 человек и пятеро погибли, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее, 5 июля, сообщалось о том, что грузовик опрокинулся на юге Москвы. В результате инцидента произошел разлив топлива на проезжую часть. Пожарные с помощью аварийно-спасательных инструментов отсоединили контейнер от авто и очистили дорожное полотно от горючего вещества. В результате инцидента никто не пострадал.