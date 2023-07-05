Жители Рязани пожаловались на вонь в городе

Жители Рязани снова почувствовали резкий неприятный запах в городе. Свои жалобы они написали в соцсети «ВКонтакте», сообщает РИА «7 новостей» в среду, 5 июля.

Горожане начали ощущать вонь еще прошлым вечером.

«Жалобу отправила. Дашково-Песочня задыхается!» — написала рязанка. ее цитату приводит 62INFO.ru. По словам женщины, пахло лекарствами.

Также о непрятном запахе сообщили рязанцы, проживающие в микрорайонах Кальное и Московский.

Ранее в июне сообщалось, что в Борковский карьер в Рязани попало неизвестное вещество. В водоеме появились зеленые пятна и разводы.