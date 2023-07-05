В Москве показали станцию подзарядки сразу для нескольких электромобилей

В Москве представили разработанный в России прототип зарядной станции для трех электрокаров одновременно. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба московского мэра Сергея Собянина.

Станция подзарядки способна заряжать три автомобиля одновременно. Время зарядки ― в среднем от 10–20 до 40–60 минут.

По словам разработчиков, проект предназначен для городских объектов, спальных районов или коттеджных поселков. Станция оборудована защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

Производственная мощность московского предприятия, разработавшего станцию, ― более 500 устройств в год.

15 июня дептранс Москвы сообщил, что в Москве работают 210 зарядных станций для электромобилей. С начала 2023 года число пользователей ЭЗС увеличилось примерно на тысячу: если в январе их было около 6 тыс., то сейчас это число приблизилось к 7 тыс.

В среднем за сутки московские владельцы заряжают электромобили 452 раза, а всего с начала года в столице зафиксировано более 64 тыс. циклов зарядки от сети ЭЗС.