Песков не подтвердил публикации о предостережении Путину от Си о ядерном оружии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия. Об этом он заявил 5 июля.

«Нет, я не могу этого подтвердить. Я лишь могу сказать, что по итогам визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам заявления документах. Поэтому информации очень много. А всё остальное является вымыслами», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что, согласно ее источникам в Кремле, в марте Си Цзиньпин в личном разговоре с Путиным предупредил о недопустимости использования ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России с 20 по 22 марта. Си Цзиньпин провел два раунда переговоров с Путиным. Также у него состоялись переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как заявил российский лидер, переговоры с председателем КНР прошли конструктивно. Глава государства подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

18 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать мирные переговоры. Кроме того, в КНР повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись, а также выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты.