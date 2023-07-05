Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на рост стремления Запада подорвать единство ШОС
Мир
В семи областях Украины объявлена воздушная тревога
Мир
МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС в ходе последних проверок
Общество
Колокольцев сообщил о задержании участников сообщества наркоторговцев в РФ
Общество
Власти Крыма сообщили о ликвидации очереди при въезде на мост
Армия
Российские силы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге достигла 3,5 тыс. кв. м
Общество
В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет смертность в ДТП снизится по сравнению с Москвой
Политика
Песков назвал вымыслом публикации про «предостережения» Си Цзиньпина Путину
Общество
В России осенью откроется аналог ZARA Home и H&M Home
Общество
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Происшествия
Грузовик с топливом опрокинулся на проезжую часть в Москве
Сюжет:

«Известия» показали кадры ударов артиллерии по укрытиям ВСУ

«Известия» показали кадры ударов артиллерии по укрытиям ВСУ на артемовском направлении
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская артиллерия бьет по группам и укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На записи видно, как снаряды прицельно бьют по украинским блиндажам. Сразу над целью появляется клуб дыма.

Укрепления ВСУ спрятаны в растительности, однако это не мешает российской артиллерии бить по цели.

Воздушный замок: украинская авиация несет потери в попытке прикрыть войска
ВФУ проводят перегруппировку в преддверии новой фазы контрнаступления, полагают эксперты

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе Артемовска ДНР нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники Украины.

В общей сложности за сутки российские военные ликвидировали до 290 солдат ВСУ. Киев потерял три танка, боевую машину пехоты (БМП), пять авто, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Неподалеку от села Невельское ДНР РФ уничтожила полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

В этот же день в МО РФ сообщили, что российские десантники отразили наступление подразделений ВСУ на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации. В оборонном ведомстве подчеркнули, что было ликвидировано большое количество вражеской техники западного производства и личного состава противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023