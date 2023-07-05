«Известия» показали кадры ударов артиллерии по укрытиям ВСУ

Российская артиллерия бьет по группам и укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На записи видно, как снаряды прицельно бьют по украинским блиндажам. Сразу над целью появляется клуб дыма.

Укрепления ВСУ спрятаны в растительности, однако это не мешает российской артиллерии бить по цели.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе Артемовска ДНР нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники Украины.

В общей сложности за сутки российские военные ликвидировали до 290 солдат ВСУ. Киев потерял три танка, боевую машину пехоты (БМП), пять авто, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Неподалеку от села Невельское ДНР РФ уничтожила полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

В этот же день в МО РФ сообщили, что российские десантники отразили наступление подразделений ВСУ на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации. В оборонном ведомстве подчеркнули, что было ликвидировано большое количество вражеской техники западного производства и личного состава противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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