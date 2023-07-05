Жителям Тобольска разрешили не платить за перевозку велосипедов

У жителей Тобольска Тюменской области появилась новая льгота при пользовании общественным транспортом. Они могут не платить за перевозку в автобусах спортивного инвентаря и колясок любого размера.

Megatyumen.ru со ссылкой на Тобольское ПАТП пишет, что меру ввели для того, чтобы посещение стадиона «Тобол» и парков стало еще более доступным. Исключение — перевозка транспорта на электротяге.

Ранее провоз спортинвентаря и колясок уже был бесплатным, но их габариты не должны были превышать 180 см при сложении. Теперь жителям города не придется доплачивать за велосипеды.