Годовщина Курской битвы. Графика

5 июля 1943 года началась Курская битва, которая разрушила планы верхмата вернуть себе стратегическую инициативу после поражения под Сталинградом и переломила ход Великой Отечественной войны. К 80-летию битвы «Известия» вспоминают об этом ключевом эпизоде войны.

Немецкое командование летом 1943 года планировало провести операцию «Цитадель». Ее цель заключалась в разгроме основных сил Красной армии на центральном фронте, что позволило бы повернуть ход войны в свою пользу. На это направление было стянуто 50 лучших дивизий и самая современная техника, включая новые танки «Тигр» и «Пантера».

Однако разведке удалось вскрыть планы противника и сорвать наступление. Ожесточенные бои продолжались 50 дней и ночей на территории Курской, Белгородской, Орловской и Харьковской областей. Наши солдаты одержали победу, освободив Харьков, Орел и Белгород.

Самая масштабная битва произошла 12 июля под Прохоровкой, где сошлись бронетанковые части советской и германской армий. Это танковое сражение стало крупнейшим во Второй мировой войне. В нем приняло участие до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий.

В тяжелейших боях немецкая цитадель рухнула. После Курской битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.

Каждый год 5 июля в Курской области зажигают свечи в память о погибших на Курской дуге.