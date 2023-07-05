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Экс-гендиректор «ИнвестСтройТамбов» вновь попал под суд

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Бывшего гендиректора ООО «ИнвестСтройТамбов» Сергея Конобеева вновь обвинили в мошенничестве. Сейчас он находится в местах лишения свободы за аналогичные преступления, сообщает в среду, 5 июля, пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

По версии следователей, под предлогом продажи квартиры в доме Конобеев завладел деньгами потерпевшего на сумму в размере 900 тыс. рублей. Позднее при заключении договора инвестирования с АО «АИЖК Тамбовской области» по строительству дома злоумышленник вновь указал ту квартиру, которую ранее продал, то есть он дважды продал одно и то же жилое помещение, пишет ИА «Абирег».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Советского района Тамбова. Дело уже направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», в настоящее время Конобеев отбывает наказание по приговорам суда за мошенничество в сфере долевого жилищного строительства. Ему назначено наказание в 6 лет и 3 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Компания «ИнвестСтройТамбов» зарегистрирована в мае 2011 года в городе Тамбове. Уставный капитал — 200 тыс. рублей. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициарами являлись Татьяна Конобеева (95%) и Сергей Конобеев (5%), он же и выполнял функцию генерального директора. Впоследствии компания обанкротилась, а конкурсным управляющим назначили Игоря Полянина. Организация прекратила свою работу 24 апреля 2023 года.

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