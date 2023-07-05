Уровни воды растут в двух реках Иркутской области

В Иркутской области в Слюдянском районе в двух реках, Солзане и Слюдянке, растут уровни воды. Так, в Солзане в районе Байкальска уровень составляет уже 318 см (критический уровень — 400 см). Уровень Слюдянки около одноименного города — 244 см (критический уровень — 244 см). Такие данные сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На месте работает оперативная группа, дежурят спасатели. Информацию доносят до местных жителей.

Агентство напоминает, что в Казачинско-Ленском районе ввели режим ЧС из-за ухудшения гидрологической обстановки. В муниципальный округ для оказания помощи населению отправили аэромобильную группировку ГУ МЧС. Во время паводка в районе оказались подтопленными 104 жилых дома и 181 земельный участок.