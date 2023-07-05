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В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет смертность в ДТП снизится по сравнению с Москвой

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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В 2023 году смертность в ДТП окажется в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве. Об этом 5 июля пишет портал «78».

По его данным, с 2004 года Санкт-Петербург каждый год обходил столицу по уровню смертности на дорогах в расчете на 100 тыс. человек населения. Только в 2016 году показатели двух городов были практически равными. При этом смертность в обоих случаях падает, достигнув в 2022 году уровня 2,3 в Москве и 2,5 в Санкт-Петербурге.

В 2023 году по итогам пяти месяцев этот показатель в Санкт-Петербурге составил 0,73, а в Москве — 0,88. Несмотря на то что в данной статистике большое значение имеет фактор сезонности, такая разница позволяет сделать вывод, что по итогам года Санкт-Петербург окажется более безопасным по сравнению со столицей.

Авторы материалы проанализировали причины, которые могли помочь добиться такого результата, и выделили среди них повышение скорости приезда скорой помощи и ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде. Также на безопасность на дорогах влияет строительство пешеходных переходов, однако оно идет недостаточно быстро.

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Ранее, 8 июня, в МВД РФ заявили, что количество ДТП в России за первые пять месяцев 2023 года увеличилось на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В них погибли 4,6 тыс. человек — это на 3,1% больше, чем за тот же период 2022. Выросло и число тех, кто получил травмы в ДТП, — почти на 5% (до 56,2 тыс. человек).

14 марта в компании «АльфаСтрахование» сообщили, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года. Отмечается, что на МКАД произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году, на проспекте Мира — 3,76%.

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