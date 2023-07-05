Передвижной медицинский комплекс появился в районной больнице в Удмуртии

Первый передвижной комплекс поступил в распоряжение Красногорской районной больницы в Удмуртии. Автомобиль оснащен техникой, необходимой для проведения диагностических исследований.

Комплекс разработан на базе автобуса «ПАЗ». В нем установлены компьютеризированные рабочие места для врача и лаборанта. Они смогут одновременно проводить флюорографию и маммографию.

По данным ИА «Сусанин», комплекс будет выезжать в отдаленные населенные пункты. Врачи смогут принимать свыше 60 человек в день, включая маломобильных пациентов.

Также больница получила новый цифровой маммограф. Врачи смогут его использовать после получения необходимой документации.

В июне новое оборудование поступило в Сердобскую межрайонную больницу в Пензенской области. Учреждение получило три мультипараметрических монитора стоимостью 220 тыс. рублей.