Жителей и гостей Кубани предупредили о 40-градусной жаре

В Краснодарском крае распространили экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде. На регион надвигается 40-градусная жара.

Предупреждение действует в период с 5 по 7 июля включительно, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ГО и ЧС.

В связи с этим ведомство опубликовало обращение к жителям и гостям Кубани с просьбой не выходить без необходимости на улицу тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Остальных граждан просят надевать головные уборы, иметь достаточный запас воды и медикаменты, а по возможности чаще принимать водные процедуры.

Ранее, 5 июля, Гидрометцентр пообещал москвичам местами небольшой кратковременный дождь и до 29 градусов тепла.