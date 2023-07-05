Грузовик с топливом опрокинулся на проезжую часть в Москве

Грузовой автомобиль опрокинулся на юге Москвы. В результате инцидента произошел разлив топлива на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в среду, 5 июля.

«Пожарные с помощью аварийно-спасательных инструментов отсоединили контейнер от авто и очистили дорожное полотно от горючего вещества», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

В устранении последствий аварии были задействованы девять человек и четыре единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

25 июня утка с птенцами стала причиной ДТП на 86-м км МКАД.

На записи видно, как птицы начали переходить дорогу, из-за чего один из грузовиков резко затормозил, чтобы не задавить пернатых. Рядом с машиной остановился легковой автомобиль, а затем — второй грузовик, ехавший за ними, сообщается на сайте kp.ru.

Часть машин попытались объехать птиц, что вызвало небольшой затор. Авария произошла, когда один из водителей не успел затормозить и врезался в соседнюю машину, которая, в свою очередь, протаранила ехавший впереди внедорожник, сообщается на сайте aif.ru.