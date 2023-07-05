Онколог предупредила о риске развития рака при вдыхании выхлопных газов в пробке

Вдыхание выхлопных газов в пробке может привести к онкологии. Об этом в среду, 5 июля, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог Клинической больницы Медси в Боткинском проезде Анастасия Косякова.

«Наибольший вред от выхлопных газов люди получают в пробках. Летом водители усугубляют ситуацию, открывая окна», — сказала врач.

Она объяснила, что накапливаясь в организме, вредные вещества могут спровоцировать развитие в том числе рака легких. Вдыхание выхлопных газов может также привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и вызвать одышку, головокружение, стенокардию, а также спровоцировать развитие инфаркта миокарда, атеросклероза и тромбоза.

Снизить влияние выхлопных газов на организм, по мнению Косяковой, поможет кондиционер. Она также посоветовала разнообразить меню антиоксидантами, которые содержатся в ягодах, фруктах, овощах, зеленом чае и пить больше воды.

Ранее в этот день онколог рассказал о последствиях промедления в лечении рака. По его словам, промедление даже в несколько недель может привести к тому, что рак перейдет из одной стадии в другую. При отсутствии лечения опухоль начинает стремительно увеличиваться в размерах и прорастать в соседние органы и ткани.